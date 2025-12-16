يواجه المسافرون مخاطر صحية، خاصة في الأماكن المزدحمة مثل المطارات والطائرات، حيث تنتقل الفيروسات بسهولة عبر الهواء والقرب من الأشخاص المصابين.

الهواء وليس الأسطح هو الخطر الأكبر

أوضحت الدكتورة نيها باتاك أن معظم الفيروسات التنفسية مثل الإنفلونزا و"كوفيد-19" تنتشر عبر الهواء، وليس من خلال لمس مساند الذراعين أو مناضد الطعام، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".

اختيار المقعد الأمثل

ينصح الخبراء باختيار مقعد بجوار النافذة، بعيدا عن الممرات والحمامات، يقلل هذا الموقع من الاحتكاك المباشر مع المارة، بالإضافة إلى يقل عدد الأشخاص الذين يقتربون منك، ما يحد من فرص انتقال العدوى التنفسية.

أهم إجراءات الوقاية

- غسل اليدين بانتظام وتجنب لمس الوجه، حيث تعتبر اليدان الناقل الرئيسي للمخاطر.

- ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة والمغلقة داخل الطائرة.

- تشغيل فتحة التهوية العلوية فوق المقعد لتحسين دوران الهواء.

الحذر من "جرثومة المعدة"

الأمراض التي تسببها التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي تنتقل بسهولة عبر الأسطح الملوثة،

الحمامات والمناطق كثيرة اللمس في الطائرة تصبح بؤرا لانتقال هذه العدوى.

لذا من الضروري تنظيف اليدين باستمرار وتجنب لمس الفم والأنف يحمي من هذه الفيروسات، التي تبقى على الأسطح لعدة أيام.

اقرأ أيضا:

تعاني منه دينا الشربيني في مسلسل "لا ترد ولا تستبدل".. علامات تكشف إصابتك بالفشل الكلوى

احذرها "حقنة البرد" فيها سم قاتل- طبيب يجيب

هذا ما يحدث لجسمك وقلبك عند تناول شوربة العدس

مكون بسيط من مطبخك يخفض الكوليسترول.. احرص عليه

تظهر قبل النوم.. 5 إشارات إنذارا مبكرا للسرطان



