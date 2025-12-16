محافظ بني سويف يتفقد اللمسات الأخيرة لمدرسة دولية حكومية -صور

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل بمشروع إنشاء المدرسة الدولية الحكومية للغات بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وذلك ضمن برنامجه الميداني لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، والوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل أية معوقات قد تواجه الأعمال.

وخلال الجولة تجول المحافظ داخل المدرسة المقامة بالحي الثالث، والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية بتكلفة تزيد عن 90 مليون جنيه، على مساحة إجمالية تتجاوز 20 ألف متر مربع، منها 1680 مترًا مربعًا مساحة المباني، وتضم 42 فصلًا دراسيًا بمراحل رياض الأطفال والتعليم الأساسي والثانوي العام.

واطّلع المحافظ على معدلات تنفيذ الأعمال، حيث يجري حاليًا الانتهاء من التشطيبات الداخلية، والتي تشمل الدهانات، وتركيب النوافذ، وأعمال البلاط والسيراميك، إلى جانب المرافق وأعمال اللاندسكيب، مؤكدًا أن نسبة التنفيذ بلغت 86% من إجمالي الأعمال الإنشائية.

ومن جانبه أوضح مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، أن المدرسة تتكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، وتضم 6 فصول لرياض الأطفال، و18 فصلًا ابتدائيًا، و9 فصول إعدادية، و9 فصول ثانوية، إلى جانب ملحقات خدمية وتعليمية متعددة تشمل معامل مطورة، ومكتبات، وقاعات أنشطة، وصالة متعددة الأغراض، وجيم، وكافتيريا، وشبكات، وغرف إدارية، ودورات مياه منفصلة للبنين والبنات والإدارة.

وفي السياق ذاته، أكدت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المدارس الدولية الحكومية تمنح ثلاث شهادات دولية هي: الدبلومة الأمريكية، والبريطانية، والبكالوريا الدولية، مع الالتزام بتدريس اللغة العربية والتربية الدينية والقومية، بما يعزز الهوية المصرية، مشيرة إلى أن هذه المدارس تقدم خدمة تعليمية عالية الجودة بمعايير دولية معتمدة، ومصروفات أقل مقارنة بالمدارس الدولية الخاصة، وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم.