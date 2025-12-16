أظهرت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون في كلية لندن الملكية أن خفض مستوى السكر في الدم لدى مرضى ما قبل السكري يمكن أن يقلل من خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى 58٪، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

وأوضحت الدراسة، المنشورة في مجلة The Lancet Diabetes & Endocrinology، أن النتائج استندت إلى متابعة طويلة الأمد لمشاركين في دراستين كبيرتين: الدراسة الأمريكية DPPOS والدراسة الصينية DaQing-DPOS، حيث تم تتبع حالة المتطوعين المصابين بما قبل السكري على مدى عقود.

وتعرف مرحلة ما قبل السكري بأنها حالة ارتفاع مستوى السكر في الدم دون الوصول إلى تشخيص مرض السكري من النوع الثاني.

أكد الباحثون أن ما يعرف بـ "هدأة مرحلة ما قبل السكري"، أي عودة مستوى السكر إلى المعدل الطبيعي، يرتبط بحماية طويلة الأمد للقلب والأوعية الدموية، حيث انخفض خطر الوفاة أو دخول المستشفى بسبب قصور القلب بنسبة 58٪، كما تراجع خطر الإصابة بالنوبات القلبية والجلطات الدماغية والأحداث القلبية الوعائية الأخرى بنسبة 42٪.

وأشار الفريق إلى أن التأثير الوقائي لضبط مستوى السكر استمر لعقود، ما يؤكد أن الفائدة تعود للتغيرات الأيضية المستدامة وليس لمفعول قصير المدى للتدخلات الطبية أو الحمية.

كما بينت الدراسة أن فقدان الوزن أو زيادة النشاط البدني وحدهما لا يكفيان لتقليل مخاطر أمراض القلب إذا لم يتم ضبط مستويات السكر في الدم.

يحث الباحثون على متابعة مستوى السكر بشكل دوري للمصابين بما قبل السكري، واعتماد نمط حياة صحي يشمل النظام الغذائي المتوازن والنشاط البدني المنتظم، بهدف استعادة مستويات السكر إلى المعدلات الطبيعية والحفاظ على صحة القلب على المدى الطويل.

