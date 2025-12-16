إعلان

تركيا تسقط طائرة مسيرة خارجة عن السيطرة فوق البحر الأسود

كتب : مصراوي

08:23 ص 16/12/2025

الطائرات المسيّرة- أرشيفية

وكالات

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، إنها أسقطت طائرة مسيرة كانت خارجة عن السيطرة قرب المجال الجوي للبلاد فوق البحر الأسود.

ويأتي الحادث في أعقاب تحذير تركيا، الأسبوع الماضي، من تصعيد في البحر الأسود بعد الهجمات الروسية على الموانئ الأوكرانية التي ألحقت أضرارا بـ3 سفن شحن مملوكة لتركيا.

قالت الوزارة في بيان، إنه تم وضع الطائرات التركية وطائرات إف-16 التابعة لحلف شمال الأطلسي في حالة تأهب لضمان أمن المجال الجوي التركي بعد اكتشاف المسيرة.

وأضافت الوزارة في بيان، أنه تم تحديد أن الطائرة المسيرة كانت خارجة عن السيطرة، وتم إسقاطها في منطقة آمنة، لكنها لم توضح نوع الطائرة أو مصدرها.

وجاءت الهجمات على الموانئ الأوكرانية بعد أيام من تهديد موسكو "بعزل أوكرانيا عن البحر" في أعقاب هجمات كييف التي ألحقت أضرارا بـ3 ناقلات من "أسطول الظل" كانت متجهة إلى روسيا، وفقا للعربية.

طائرة مسيرة تركيا تسقط طائرة مسيرة البحر الأسود تركيا

