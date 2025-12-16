إعلان

مقتل طفلين جراء انفجار بمبنى سكني مكون من 4 طوابق في فرنسا

كتب : مصراوي

08:15 ص 16/12/2025

الشرطة الفرنسية

وكالات

قتل طفلان جراء انفجار وقع في مبنى سكني بمدينة تريفو الفرنسية القريبة من ليون، بحسب ما أعلنت السلطات.

ذكرت المقاطعة، أن الانفجار وقع في الطابق الأرضي من مبنى مكون من 4 طوابق.

وأشارت تقارير أولية إلى نقل 5 أشخاص آخرين إلى مستشفيات قريبة، في حين توجه شخصان مصابان بإصابات طفيفة إلى المستشفى ذاتيا.

أكدت السلطات، أن عمليات الإنقاذ كانت لا تزال جارية حتى مساء الاثنين، كما تسبب الانفجار في تحطم نوافذ مدرستين قريبتين من موقع الحادث.

ولم تحدد السلطات بعد سبب الانفجار، وطلبت من المواطنين تجنب المنطقة، مشيرة إلى إنشاء مأوى طارئ ومركز دعم نفسي للسكان المتضررين، وفقا لروسيا اليوم.

الشرطة الفرنسية انهيار مببنى سكني فرنسا انفجار بمبنى سكني انفجار بمبنى سكني في فرنسا

