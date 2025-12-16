مقتل طفلين جراء انفجار بمبنى سكني مكون من 4 طوابق في فرنسا



وكالات

قتل طفلان جراء انفجار وقع في مبنى سكني بمدينة تريفو الفرنسية القريبة من ليون، بحسب ما أعلنت السلطات.

ذكرت المقاطعة، أن الانفجار وقع في الطابق الأرضي من مبنى مكون من 4 طوابق.

وأشارت تقارير أولية إلى نقل 5 أشخاص آخرين إلى مستشفيات قريبة، في حين توجه شخصان مصابان بإصابات طفيفة إلى المستشفى ذاتيا.

أكدت السلطات، أن عمليات الإنقاذ كانت لا تزال جارية حتى مساء الاثنين، كما تسبب الانفجار في تحطم نوافذ مدرستين قريبتين من موقع الحادث.

ولم تحدد السلطات بعد سبب الانفجار، وطلبت من المواطنين تجنب المنطقة، مشيرة إلى إنشاء مأوى طارئ ومركز دعم نفسي للسكان المتضررين، وفقا لروسيا اليوم.