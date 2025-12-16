مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2025

"استعدادا لأمم أفريقيا".. الكشف عن موقف تريزيجيه من المشاركة في مباراة

يستعد منتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن، لانطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، التي تستضيفها المغرب، بمشاركة 24 منتخبًا. وتستمر منافسات البطولة في الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 20 يناير 2026.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية، رفقة منتخبات أنجولا وزيمبابوي وجنوب إفريقيا.

مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات:

مصر × زيمبابوي: 22 ديسمبر 2025، الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر × جنوب إفريقيا: 26 ديسمبر 2025، الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر × أنجولا: 29 ديسمبر 2025، الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتطلع منتخب مصر لتحقيق نتائج قوية للتأهل إلى الأدوار الإقصائية، معتمداً على الخبرة الكبيرة للاعبيه والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، في سبيل المنافسة على لقب البطولة.