فيتامين E يؤدي دورا مهما في تقليل الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين.

وفي هذا السياق، نرصد لكم أبرز أطعمة تساعد على تقوية البصر، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

اللوز

يحتوي على ألفا توكوفيرول، الذي يسهم في منع الإجهاد التأكسدي في شبكية العين.

كما أن نقع اللوز طوال الليل يسهل عملية الهضم والامتصاص.

السبانخ

تحتوي على فيتامين E واللوتين، اللذين يعملان معا على تقليل الضرر الناتج عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية والضوء الأزرق العالي الطاقة المنبعث من الشاشات.

الأفوكادو

من الفواكه القليلة الغنية بالدهون الصحية وفيتامين E، حيث تساعد هذه الدهون الجسم على امتصاص عناصر غذائية أخرى تحمي العين، مثل الكاروتينات.

زيت الزيتون

يُعدّ زيت الزيتون المعصور على البارد مفيداً للقلب، ويحمي العيون أيضاً. ويحتوي على نوع من فيتامين E يُحارب الإجهاد التأكسدي في أنسجة العين.

البندق

من المكسرات التي تحتوي على فيتامين E، مما يسهم في إبطاء اضطرابات العين المرتبطة بالعمر وتقوية أغشية الخلايا وتقليل الالتهاب حول العصب البصري.

اقرأ أيضا:

"مالوش علاقة بالنوبة القلبية".. أسباب غير شائعة لـ ألم الجانب الأيمن من الصدر

"تظهر على الوجه".. 5 علامات تدل على تلف الكلى

"عدو خفي".. حسام موافي يحذر مرضى دعامات القلب من هذه العادة (فيديو)

جمال شعبان يكشف 7 نصائح لتقوية المناعة ضد الفيروسات في الشتاء

مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الكرواسان