كشفت دراسة لحالة رجل خمسيني كان يتناول 8 عبوات من مشروبات الطاقة يوميا، أصيب بسكتة دماغية نتيجة ارتفاع شديد في ضغط الدم، وعاد ضغط دمه إلى المستوى الطبيعي بمجرد توقفه عن تناول هذه المشروبات، وفقا لـ "هيلث داي".

وكشف الأطباء في مستشفى جامعة توتنهام بأن هذا المريض عانى من ضرر دائم نتيجة سكتة دماغية بسبب ارتفاع ضغط الدم الشديد، ولم يعد ضغط دمه إلى طبيعته إلا بعد توقفه عن تناول مشروبات الطاقة.

ووصل ضغط دم المريض عند دخوله المستشفى 254/150 ملم زئبق، وأظهرت فحوصات الدماغ أنه أصيب بجلطة دماغية في المهاد، وهو الجزء المسؤول عن الإدراك الحسي والحركة، بحسب الأطباء.

وبدأ المريض بتناول أدوية لخفض ضغط دمه، وانخفض ضغطه الانقباضي إلى 170 ملم زئبق. والضغط الانقباضي هو الرقم العلوي في قراءة ضغط الدم، وهو الضغط داخل الأوعية الدموية أثناء نبضة القلب.

وبعد استجوابه، كشف الرجل أنه كان يشرب ما معدله 8 مشروبات طاقة يومياً.

ويحتوي كل مشروب على 160 مليجرام من الكافيين، ليصل إجمالي الاستهلاك اليومي إلى أكثر من 1200 مليجرام، بينما الحد الأقصى الموصى به يومياً للكافيين هو 400 مليجرام.

وأصر الأطباء على أن يتوقف المريض عن تناول مشروبات الطاقة. وعندما فعل، عاد ضغط دمه إلى طبيعته، وتمكن من التوقف عن تناول أدويته الموصوفة.

