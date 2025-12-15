كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة بمحافظة السويس، بحوزة عناصره نحو طن ونصف من المواد المخدرة المتنوعة، تقدر قيمتها المالية بحوالي 90 مليون جنيه، في إطار الجهود المستمرة لمكافحة جرائم المخدرات والتصدي لتجارها.

وأكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أن التشكيل المكون من سبعة عناصر شديدي الخطورة كان يجلب كميات كبيرة من المخدرات تمهيدًا لإدخالها السوق لترويجها بين المتعاطين، مما يشكل خطرًا كبيرًا على المجتمع.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى تتبع المتهمين وإعداد الأكمنة اللازمة، ما أسفر عن ضبطهم وبحوزتهم المخدرات المتنوعة، من بينها الهيروين والحشيش، إضافة إلى مستلزمات الإتجار غير القانونية، بقيمة مالية تُقدر بحوالي 90 مليون جنيه.

واتخذت الأجهزة كافة الإجراءات القانونية، وأُحيل المتهمون إلى جهات التحقيق المختصة، فيما أكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة جميع أشكال تجارة المخدرات والضربات الاستباقية ضد العناصر الإجرامية للحفاظ على الأمن العام وحماية الشباب من الانحراف والإدمان.