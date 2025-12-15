إعلان

وزير المالية: ما تقلقوش من الضريبة العقارية ويمكن إسقاطها في الأزمات

كتب : منال المصري

11:59 ص 15/12/2025

أحمد كجوك وزير المالية

كتبت- منال المصري:

قال أحمد كجوك، وزير المالية إنه من المتوقع السماح بإسقاط الضريبة العقارية في الأزمات، وزيادة حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه، وسداد الضريبة العقارية إلكترونيًا، وإسقاط مقابل التأخير في حالات محددة، وأن يكون هناك حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، وإصلاح وتطوير وتسهيل آلية الطعن.

وأكد للمطورين العقاريين خلال حوار صريح معهم، وفقا لبيان الوزارة اليوم، "ما تقلقوش من الضريبة العقارية يجري إقرار حزمة تسهيلات لتخفيف الأعباء والتيسير على المواطنين".

وأشار الوزير إلى إنه سيكون هناك "موبايل أبلكيشن" للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة، مع الإبقاء على سعر الضريبة عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة للشخص مهما كان عدد التصرفات ودون أعباء إدارية إضافية.

أحمد كجوك وزير المالية الضريبة العقارية

