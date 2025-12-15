كشفت دراسة أجراها باحثون من الجامعة الوطنية في سنغافورة عن علامة مبكرة في نشاط الدماغ تشير إلى تطور الذهان لدى الشباب.

وأشارت الدراسة أن أدمغة الشباب المعرضين للإصابة بالذهان تبدأ بالعمل بشكل مختلف قبل سنوات من ظهور العلامات التحذيرية للمرض.

ويظهر هذا الاختلال في التواصل بين المناطق الرئيسية في الدماغ، خصوصا بين الفصين الأمامي والصدغي.

وحلل الباحثون في الدراسة بيانات أكثر من 3000 فحص بالرنين المغناطيسي لمشاركين من 31 مركزا دوليا، ووجدوا أن الشبكات العصبية لدى الفئات الأكثر عرضة للخطر تعالج المعلومات بكفاءة أقل، حيث تكون الروابط أضعف والتفاعل بين المناطق البعيدة أقل، وفقا لـ "لينتا رو".

وكانت هذه التغيرات أكثر وضوحًا لدى الأفراد الذين أصيبوا لاحقا بالذهان، حتى في غياب الأعراض وقت الفحص، مما يشير إلى وجود اضطرابات مميزة في شبكات الدماغ قبل ظهور المرض.

وأوضح الباحثون أن الذهان عملية بيولوجية طويلة يمكن اكتشافها مبكرا من خلال تغيرات بنية الدماغ.

ويتيح التشخيص المبكر لهذه الاضطرابات فرصة للتدخل قبل ظهور المرض، مما يحسن التوقعات ويقلل المخاطر على الشباب.

ويعد الذهان اضطرابا عقليا خطيرا يؤدي إلى تغير عميق في القدرة العقلية للفرد، ما يفقده القدرة على التمييز بين الواقع والهلاوس أو الأوهام. ويمكن أن يحدث الذهان في أي عمر، على الرغم من ندرة ظهوره عند الأطفال والمراهقين دون سن 15 عاما.

