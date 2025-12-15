كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من معهد فلندرز عن علاقة بين النوم والنشاط البدني، حيث أن النوم الكافي يحفز النشاط البدني في اليوم التالي.

وحلل الباحثون بيانات أكثر من 28 مليون يوم من أنشطة أكثر من 70 ألف مشارك.

وأظهرت الدراسة أن أقل من 13% فقط من المشاركين كانوا يلتزمون بالتوصيات الصحية لكل من ساعات النوم والنشاط البدني معا.

ووجد الباحثون أن الحصول على نوم كاف يؤدي إلى زيادة النشاط البدني في اليوم التالي، وفقا لـ "iflscience".

وارتبطت أعلى مستويات النشاط البدني بالحصول على 6-7 ساعات من النوم، ومع ذلك، كان الارتباط الأقوى مع كفاءة النوم، أي النوم المتواصل مع تقلبات أقل، وليس فقط مدته.

وسلطت الدراسة الضوء على التحدي العملي في تحقيق التوصيات الصحية المتعلقة بالنوم والحركة في الوقت ذاته، حيث وصفها الباحثون بأنها "غير متوافقة مع الواقع" لمعظم الناس.

وقال جوش فيتون، الباحث الرئيسي من معهد فلندرز لصحة النوم: "تشير نتائجنا بوضوح إلى أن الحصول على ليلة نوم جيدة، خاصة النوم عالي الجودة، يمهد الطريق ليوم أكثر نشاطا. وهذا يبرز الأهمية الأساسية للنوم إذا أردنا تعزيز النشاط البدني".

بدوره، أوضح البروفيسور داني إيكرت، المؤلف البارز في الدراسة: "إعطاء الأولوية للنوم قد يكون الاستراتيجية الأكثر فعالية لتعزيز الطاقة والدافع والقدرة على الحركة. تغييرات بسيطة مثل تقليل التعرض للشاشات قبل النوم والحفاظ على وقت نوم ثابت يمكن أن تحدث فرقا كبيرا".

