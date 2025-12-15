كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جورجيا أن هناك عامل خفي يمنع تطور القدرات المعرفية والإدراكية لدى الأطفال.

وحلل الباحثون بيانات 19607 أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و4 سنوات من جورجيا وغامبيا ومدغشقر وملاوي وسيراليون وفلسطين، وقارنوها بقياسات مناخية دقيقة للفترة من 2017 إلى 2020.

وأظهرت الدراسة أن التعرض لموجات الحر في سن مبكرة قد يعيق اكتساب الطفل للمهارات المعرفية الأساسية، وفقا لـ "لينتا رو".

وأشارت الدراسة أن الأطفال الذين يعيشون بشكل منتظم في ظل درجات حرارة تزيد عن 32 درجة مئوية هم أقل احتمالا لتحقيق معايير النمو في القراءة والكتابة والمهارات الحسابية.

وكان التأثير أكثر وضوحا لدى الأطفال من الأسر منخفضة الدخل، وكذلك الذين يسكنون المناطق الحضرية والمنازل التي تفتقر إلى مياه نظيفة، وهي عوامل تزيد من تفاقم آثار الحرارة.

وأوضح الباحثون أن الحرارة قد تؤثر على التطور الإدراكي من خلال عدة آليات متزامنة، تشمل الجفاف، والإجهاد المزمن، والالتهاب العصبي، واضطرابات النوم، وانخفاض النشاط البدني.

