رؤية الحكومة في 2026.. حماية اجتماعية أوسع وخفض التضخم وجذب الاستثمار

مع اقتراب 2026، تتبلور ملامح المرحلة المقبلة في تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، التي حملت مؤشرات واضحة على أولويات الدولة ورؤيتها الاقتصادية والتنموية.

تصريحات كشفت عن توجهات الحكومة في التعامل مع التحديات الراهنة، وخطط تعزيز النمو، ودعم الاستثمار، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، إلى جانب استكمال مشروعات البنية التحتية والإصلاحات الهيكلية، في إطار رؤية تستهدف تحقيق الاستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

وفي التقرير التالي يرصد أبرز هذه التصريحات، والتي جاءت على النحو التالي:

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الحكومة تركز خلال الفترة المقبلة على خفض معدلات التضخم، مشيرا إلى أن قرار رفع أسعار المنتجات البترولية والمحروقات جاء ضمن خطة تستهدف الوصول إلى انخفاض ملموس في التضخم خلال عام 2026.

وعن الأولويات أكد مدبولي خلال حديثه في اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية أن المرحلة المقبلة تستهدف الحكومة خفض أكثر في نسبة التضخم، وحماية واستقرار الأسواق وعدم اتخاذ أي قرارات تؤثر سلبا على نسبة التضخم.

كما أكد رئيس الوزراء، أنه لا زيادة في أسعار الكهرباء أو البترول العام المقبل.

تشجيع الاستثمار:

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، أكد أن رؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة ترتكز على استراتيجية واضحة المعالم، تُعلي من قيمة التخطيط، وتستند إلى منهجية واقعية في تقييم الاحتياجات وتوجيه الاستثمارات.

وأكد أن هذه الرؤية تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، أولها تعميق التكامل الإقليمي في الاستثمار العمراني وثانيا، توسيع نطاق التنمية المستدامة، عبر دعم مشروعات المدن الخضراء، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتشجيع التقنيات العمرانية الحديثة.

أما المحور الثالث فيتمثل في تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول العقارية المصرية، من خلال استمرار برنامج الطروحات الاستثمارية الكبرى، وتطوير مناطق استراتيجية جديدة، وجذب استثمارات نوعية ترفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

ترشيد استهلاك الكهرباء

المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء، أكد أن الأولوية في الفترة المقبلة تتمثل في تحسين كفاءة الطاقة والحد من الفقد والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتواصل المستمر مع المشتركين لترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأكد على ضمان الاستقرار والاستمرارية للتيار الكهربائي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فالمواطنن شريك ومن حقه الحصول على خدمة لائقة تتناسب مع حجم التطور الذي شهده قطاع الكهرباء.

تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية

أما وزير المالية أحمد كوجك، أكد أن الوزارة تعمل على استراتيجية تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، حيث تهتم بجميع شرائح المجتمع، من الأطفال والشباب إلى المرأة وكبار السن، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأكد أن الدولة تعتبر كل جنيه يُنفق من الموازنة يمثل رسالة دعم مباشرة للمواطن المصري، وتترجم إلى مشروعات خدمية في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة، وهو استثمار في الحاضر والمستقبل.