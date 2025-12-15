أديب: الذكاء الاصطناعي سيطر عليا.. الـAI بيرد قبل ما أخلص السؤال

أكد الإعلامي عمرو أديب أنه انبهر بقدرات نماذج الذكاء الاصطناعي إلى درجة نسيان أنه يتحدث إلى آلة.

وقال أديب في برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إنه اختار صوت أنثوي لنموذج الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن التفاعل كان سلسًا لدرجة أنه شعر وكأنه يتحدث إلى شخص حقيقي: "خلتني أنسى إني بكلم مكنة.. صوتها زي واحدة بتشرب معايا ليمون".

أوضح أديب أن "جروك" يرد قبل إكمال السؤال، مشيرًا إلى أن النموذج يثق في إجاباته لأنه يعتمد على ملايين الحالات والتفاعلات.

وتابع الإعلامي عمرو أديب أن نماذج الذكاء الاصطناعي لا تمل من الإجابة وتشرح المواضيع مرات متعددة، مؤكدًا أنها تطور الإجابة وتضيف تفاصيل إضافية عند الإلحاح.

أكد أديب، أن الذكاء الاصطناعي أصبح يسيطر عليه أحيانًا، معربًا عن قلقه من تحول التفاعل إلى هوس يشبه الحديث مع شخص غير موجود.

أشار أديب إلى أن مجلة تايم اختارت الذكاء الاصطناعي شخصية العام، متسائلاً عن إمكانية العلاج النفسي والعضوي به في المستقبل.