أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون من روسيا أن علاج فقر الدم بالحديد الوريدي أثبت فعاليته في خفض الوفاة وتحسين مستوى الهيموجلوبين لدى المرضى.

وحللت الدراسة بيانات أكثر من 85 ألف مريض، وأظهرت أن الحقن الوريدي للحديد يعد وسيلة فعالة لعلاج فقر الدم، حيث إنه يسهم في تقليل خطر الوفاة لدى المرضى المصابين بعدوى بكتيرية، وفقا لـ "لينتا رو".

وسجلت الدراسة انخفاض ملحوظ في معدلات الوفاة خلال فترات 14 و90 يوما لدى مرضى الالتهاب الرئوي، وعدوى المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للمضادات الحيوية (MRSA)، والتهاب القولون، بعد تلقيهم الحديد وريديا.

كما أظهرت البيانات أن مستويات الهيموجلوبين ارتفعت بشكل أوضح بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر لدى المرضى الذين تلقوا هذا النوع من العلاج، مقارنة بمن لم يتم إعطاؤهم الحديد.

وفي المقابل، لم تظهر الدراسة أي تحسن ملحوظ لدى مرضى التهاب السحايا البكتيري بعد تلقي الحديد، مع عدم تسجيل أي تدهور في حالتهم الصحية أيضًا.

اقرأ أيضا:

"مالوش علاقة بالنوبة القلبية".. أسباب غير شائعة لـ ألم الجانب الأيمن من الصدر

"تظهر على الوجه".. 5 علامات تدل على تلف الكلى

"عدو خفي".. حسام موافي يحذر مرضى دعامات القلب من هذه العادة (فيديو)

جمال شعبان يكشف 7 نصائح لتقوية المناعة ضد الفيروسات في الشتاء

مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الكرواسان