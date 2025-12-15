كشف طبيب الأنف والأذن والحنجرة التايواني تشين ليانج يو عن حالة نادرة، لرجل مسن كان يعاني في البداية من التهاب في الحلق، ليتبين لاحقا أنه مصاب بأربعة أنواع مختلفة من السرطان.

وكان يتمتع المريض بصحة جيدة ويمارس الرياضة بانتظام ويتبع نمط حياة صحي، رغم إصابته في الوقت نفسه بسرطان اللسان والغدة الدرقية والكلى والقولون والمستقيم، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

وأوضح الطبيب أن الرجل كان يدخن بشراهة منذ سنوات طويلة، ويتناول الكحول ويفضل مضغ مزيج من أوراق التنبول مع الأريكا والجير المطفأ، وهي مادة منبهة يرتبط استخدامها بارتفاع خطر الإصابة بسرطان الفم وأنواع سرطانية أخرى.

وأوضح الطبيب أن أي مستوى من النشاط البدني لا يستطيع تعويض الضرر طويل الأمد الناتج عن هذه العادات السلبية.

وخضع المريض لعلاج مكثف وتمكن من التعافي من جميع السرطانات التي تم تشخيصها.

