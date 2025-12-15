سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 15-12-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره بحلول التعاملات المسائية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب استقر في مصر بحلول التعاملات المسائية الأحد 14-12-2025، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 15-12-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6548 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5730 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4913 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3820 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2728 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 203685 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 45840 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.45% إلى نحو 4299 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.