القاهرة - مصراوي

دائما ما تحرص مريم الزيني زوجة النجم التونسي علي معلول، لاعب الأهلي السابق والصفاقسي التونسي الحالي، على مشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مجموعة من الصور لها رفقة زوجها.

ومع مشاركة الزيني متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صورا لها رفقة زوجها بشكل دائم ومستمر، باتت مصدر اهتمام الكثير من الجماهير، خاصة مع الشعبية والجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها زوجها في الوطن العربي بشكل كامل.

أبرز المعلومات عن زوجة علي معلول

وتحظى زوجة نجم منتخب تونس بجماهيرية كبيرة، حيث يتابعها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، 267 ألف متابع.

وكان علي معلول أكد في تصريحات تليفزيونية سابقة، خلال ظهوره في برنامج "معكم منى الشاذلي"، أن زوجته تعد وش الخير والسعد عليه، وأنها تحرص على دعمه ومساندته باستمرار.

واحتفل علي معلول بحفل زفافه على مريم الزيني، في عام 2016، ولديه حاليا طفلين، هما كريم وسليمة علي معلول.

وخلال تواجد علي معلول داخل النادي الأهلي، في الفترة من عام 2016 حتى يونيو الماضي، كانت تحرص دائما على الاحتفال معه بالبطولات التي يتوج بها رفقة الأحمر.

أرقام علي معلول مع الصفاقسي التونسي الموسم الحالي

ويذكر أن علي معلول كان قد انضم إلى فريق الصفاقسي التونسي، في يونيو الماضي، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع النادي الأهلي.

وشارك معلول مع الفريق التونسي خلال الموسم الحالي، في 10 مباريات بمختلف البطولات، قدم خلالهم 3 تمريرات حاسمة ولم يسجل أي هدف.