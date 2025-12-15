يؤدي هرمون الميلاتونين دورا مهما في تنظيم النوم والاستيقاظ، حيث يفرز طبيعيا مع حلول المساء، مما يساعد الدماغ على الاستعداد للنوم.

وفيما يلي، نرصد لكم أبرز الفواكه التي تحارب الأرق، وفق ما كشف موقع "تايمز أوف إنديا".

الكرز

تناول عصير الكرز لمدة أسبوع واحد فقط ساهم في زيادة إجمالي مدة النوم وتحسين جودته، وذلك بفضل محتواه على الميلاتونين.

العنب

يحتوي العنب على الميلاتونين الطبيعي، لذا فإن تناوله قبل النوم يساعد على الإسترخاء.

الكيوي

تناول حبتين من الكيوي قبل النوم بنحو ساعة يمكن أن يساعد على النوم بشكل أسرع وتحسين مدة النوم، خاصة عند الالتزام بذلك لعدة أسابيع متتالية.

الأناناس

يحتوي على مركبات تسهم في تعزيز الميلاتونين، ويمكن تناوله طازجاً أو ضمن العصائر الطبيعية للحصول على فوائده المرتبطة بالنوم.

الفراولة

تحتوي على فيتامين سي، مما يسهم في تقليل التوتر ودعم وظائف الجسم، وذلك بفرض احتوائه على الميلاتونين.

البرتقال

يساعد في تحسين جودة النوم والاسترخاء العام للجسم، وذلك بسبب محتواه من الميلاتونين.

