طقس اليوم.. الأرصاد: برودة وأمطار وتحذير من الشبورة الكثيفة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، مشيرة إلى أن البلاد تشهد طقسًا باردًا خلال ساعات الصباح الباكر وعلى أغلب الأنحاء ليلًا، بينما يكون معتدل الحرارة نهارًا.

وأوضحت الهيئة أن هناك شبورة مائية تبدأ من الساعة 3 فجرًا وحتى 9 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وحذرت الأرصاد من اضطراب حركة الملاحة البحرية على بعض سواحل البحر المتوسط، خاصة مطروح والإسكندرية والعلمين والبحيرة وكفر الشيخ، نتيجة نشاط الرياح التي تتراوح سرعتها بين 50 و60 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر. كما تشهد بعض مناطق سواحل البحر الأحمر وخليج السويس نشاطًا للرياح بسرعة تتراوح بين 50 و60 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3.5 متر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، تسجل القاهرة الكبرى العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، مع فرص لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة. وتصل العظمى على السواحل الشمالية إلى 19 درجة والصغرى 13 درجة، مع فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة.

وناشدت الهيئة المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة، ومتابعة النشرات الجوية أولًا بأول، خاصة في المناطق المعرضة للأمطار واضطراب الملاحة البحرية.