أكدت الدكتورة فاتن إبراهيم، والدة السباح الراحل يوسف محمد، أنها لا تزال تنتظر نتائج تحقيقات النيابة في وفاة ابنها داخل حمام السباحة ببطولة الجمهورية.

وقالت فاتن في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن 12 يومًا مرت دون أي قرار إداري من اتحاد السباحة أو وزارة الشباب والرياضة، مضيفة أن أحداً لم يعتذر أو يعترف بخطأ حتى الآن.

أوضحت والدة يوسف أن تقرير مستشفى دار الفؤاد يتعارض مع تقرير آخر بخط اليد، مشيرة إلى أن تقرير الطب الشرعي لم يصدر بعد.

وتابعت الدكتورة فاتن إبراهيم أن الجميع يحاول نفي المسؤولية، مؤكدة أنها سلمت ابنها أمانة للاتحاد في بطولة رسمية باستاد القاهرة ولم يردوه لها.

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الواقعة كارثة تتطلب محاسبة فورية، داعيًا المسؤولين للاعتراف بالتقصير واتخاذ إجراءات إدارية سريعة لاستعادة ثقة الأهالي.

وتابع مقدم الحكاية: "السيد رئيس اتحاد السباحة ابن مين في مصر عشان ميرحش يعزي أسرة السباح يوسف محمد اللي مات بسبب الإهمال؟، طب روح للأم والأب وخد بخاطرهم وطبطب عليهم وواسيهم وقولهم حق يوسف مش هيضيع".