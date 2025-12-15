قمر.. 4 صور لزوجة أحمد حسام ميدو والجمهور يعلق

"قبل قدميها".. 7 صور للقطة إنسانية بين لاعب الإنتاج الحربي ووالدته في دوري

القاهرة – مصراوي

نشرت يسرا الليثي، زوجة لاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مجموعة من الصور الجديدة.

وظهرت يسرا الليثي في الصور برفقة كلبها، ولاقت الصور تفاعلا واسعا من المتابعين، حيث حصدت عددا كبيرا من الإعجابات والتعليقات، وأشاد الجمهور بجمالها وأناقتها.

وتفاعل المتابعون مع الصور، وجاء من أبرز التعليقات: قمر أوي.

ويذكر أن يسرا الليثي تقدم برنامج "بودكاست"، تحرص من خلاله على مناقشة موضوعات تتعلق بالتمارين الرياضية ونظام التغذية السليم للمرأة، إلى جانب اهتمامها بالرشاقة ودورها في تطوير الذات لدى المرأة.