مرشح اليمين المتطرف خوسيه أنطونيو كاست يفوز برئاسة تشيلي



وكالات

أظهرت النتائج الرسمية للجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في تشيلي، حصول المرشح اليميني المتطرف خوسيه أنطونيو كاست على 58% من الأصوات، في حين أقرت منافسته اليسارية بالهزيمة.

وبعد فرز أكثر من 10 ملايين صوت، أي نحو 70% من اجمالي بطاقات الاقتراع، حقق كاست تقدما واضحا على جانيت خارا، العضو في الحزب الشيوعي التي ترأس ائتلافا يساريا واسعا.

وأقرت خارا البالغة 51 عاما بالهزيمة أمام منافسها، قائلة في منشور على منصات التواصل الاجتماعي، إن الناخبين تحدثوا بصوت عال وواضح، وإنها أرسلت تهنئة للرئيس المنتخب متمنية له التوفيق.

وركز كاست الكاثوليكي المحافظ في حملته الانتخابية على مكافحة الجريمة في تشيلي، كما وعد بترحيل ما يقرب من 340 ألف مهاجر غير نظامي، معظمهم من الفنزويليين.

ويجاهر كاست بتأييده للديكتاتورية العسكرية، إذ قال إنه: "كان سيصوت للزعيم الراحل أوجستو بينوشيه لو كان الأخير لا يزال على قيد الحياة".

وفي الجولة الأولى التي جرت في 16 نوفمبر، حصل كل من المرشحين على ربع الأصوات، مع تقدم طفيف لليسار، لكن جميع مرشحي اليمين مجتمعين حصدوا 70% من الأصوات، وفقا لسكاي نيوز.