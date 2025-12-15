مسعف وسائق في بني سويف يُعيدان 684 ألف جنيه عثرا عليها إثر حادث سير



بني سويف- حمدي سليمان:

في مشهد إنساني يجسّد أسمى معاني النزاهة والشرف المهني، ضرب فريق إسعاف بني سويف مثالًا يُحتذى به في الأمانة، بعدما عثر على مبلغ مالي ضخم داخل سيارة تعرّضت لحادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي، ورفضوا الاحتفاظ به، مفضلين تسليمه كاملًا للجهات المختصة دون تردد.

تعود تفاصيل الواقعة إلى أنه أثناء تعامل فريق الإسعاف مع حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي، لاحظ الفريق وجود مبلغا ماليا كبيرا داخل السيارة المتحطمة.

بالفحص تبيّن أنه يصل إلى 684 ألف جنيها، وبمجرد الانتهاء من نقل المصاب وتسليمه للمستشفى، بادر كل من المسعف "محمود. ع"، والسائق "إدوار. ف" باتخاذ الإجراءات القانونية السليمة.

وقاما بتحرير محضر أمانات رسمي وتسليم المبلغ كاملًا للجهات المختصة، وهو مالاقى إشادة واسعة بين زملاء العمل ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.