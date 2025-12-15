إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين كانتا تتجهان نحو العاصمة الروسية



وكالات

أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرجي سوبيانين، إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين كانتا تتجهان نحو العاصمة.

قال عمدة موسكو في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن قوات الدفاع الجوي لوزارة الدفاع دمرت طائرة مسيرة متجهة إلى موسكو، مضيفا أن خبراء هيئات الطوارئ يعملون في مكان سقوط حطام الطائرة.

وبعد ساعة تقريبا أعلن سوبيانين عن إسقاط طائرة مسيرة أخرى بالقرب من العاصمة الروسية.

وفي وقت سابق كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت مساء الأحد عن إسقاط 71 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 6 مناطق روسية ومياه بحر آزوف خلال 3 ساعات، من الساعة 20:00 حتى 23:00 بتوقيت موسكو.

وقبل ذلك أعلنت وزارة الدفاع عن إسقاط 56 طائرة مسيرة فوق الأراضي الروسية خلال 4 ساعات، وفقا لروسيا اليوم.