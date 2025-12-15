مادورو: فنزويلا تعزز استراتيجيتها الدفاعية وتدعو لرد إقليمي موحد



وكالات

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن بلاده قامت بتعديل وتعزيز استراتيجيتها الدفاعية الوطنية ردا على ما وصفه بالإجراءات والضغوط العدوانية التي تواجهها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام قمة رؤساء دول وحكومات تحالف بوليفار لشعوب أمريكا "ألبا" الخامسة والعشرين، إذ قال: "لقد عدلنا وحسنا رؤيتنا لنظام الدفاع الوطني، الموروثة عن أسلافنا، عن الزعيم العظيم غوايكايبورو ومقاومة الهنود الكاريبيين".

وأشار إلى أن فنزويلا واجهت في الأسابيع الأخيرة سلسلة من الإجراءات العدوانية، بما في ذلك تهديدات عسكرية، بالإضافة إلى الإستيلاء على سفينة تحمل نفطا فنزويليا.

ووصف هذه الإجراءات أنها تمثل انقطاعا تاما للطرق القانونية والدبلوماسية في المنطقة، مؤكدا أن كاراكاس اضطرت إلى تكييف أساليبها لضمان الأمن الوطني.

واقترح رئيس فنزويلا على دول تحالف ألبا اعتماد استراتيجية استجابة مشتركة للتحديات الحالية.

ووصف هذه الاستراتيجية أنها مبنية على أساس مقاومة موحدة وطويلة الأمد لشعوب التحالف، وأيضا على سياسة متسقة للبناء المشترك وتنمية اقتصاد تعاوني للمنفعة المتبادلة.

وأوضح أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز النموذج الاجتماعي الإقليمي، المبني على أفكار محرري أمريكا اللاتينية وضمانات الحق في التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية.

وشدد على أن تحالف ألبا يجب أن يكون مثالاً لحماية القانون الدولي والاستقرار الإقليمي، في ظل ما وصفه بأنه "فترة تصاعد التجاوزات الإمبريالية"، وفقا لروسيا اليوم.