(د ب أ)

سقطت حافلة كانت تقل تلاميذ في رحلة تخرج في واد يبلغ عمقه 80 مترا في كولومبيا.

وأفاد حاكم منطقة أنتوكيا الواقعة شمال غرب كولومبيا بأمريكا الجنوبية بأن "أكثر من اثني عشر شخصا" فقدوا حياتهم، وأُصيب نحو 20 شخصا آخرين.

وأفادت وسائل الإعلام، دون الاستناد إلى مصادر محددة، بوقوع 16 حالة وفاة على الأقل.

وكان التلاميذ من الصف الـ 11 والأخير في طريق عودتهم من إقامتهم على شاطئ ساحل الكاريبي إلى بلدة بيلو قرب مدينة ميديلين عندما وقع الحادث.

ووفقا لتقارير إعلامية، كان حوالي 40 راكبا على متن الحافلة التي تحطمت في منطقة ريفية قرب سيجوفيا.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى. ووفقا للمعلومات الرسمية، فإن معظمهم تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما.

وقال الحاكم: "اليوم يوم حزين لمنطقة أنتوكيا".

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الحافلة خرجت عن الطريق لأسباب لم تتضح بعد.

وتقوم الهيئة الوطنية لسلامة المرور بالتحقيق في أسباب الحادث.