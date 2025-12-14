هل نشهد تحريكًا في أسعار شرائح الكهرباء قريبًا؟.. المتحدث يجيب

نفى منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، صحة ما تردد حول تغيير عدادات الكهرباء أو زيادة أسعارها.

وقال عبد الغني، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة": "شرائح استهلاك الكهرباء ليس فيها أي تغيير"، مؤكدًا أن هذا التوضيح يتماشى مع التصريح الرسمي السابق لرئيس مجلس الوزراء بأنه لا تغيير في أسعار الكهرباء، مطمئنًا الجمهور بثبات الأوضاع حاليًا.

وشدد متحدث الكهرباء على أن "الفيديو المنتشر حول تغيير العدادات مجرد شائعة ولا صحة له على الإطلاق".

وأضاف المتحدث أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، موضحًا أن هذا الجهد يتناسب مع حجم الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في قطاع الكهرباء.

وتابع: "بلغ حجم الاستثمارات في قطاع الكهرباء حوالي 2 تريليون جنيه، وهو ما ينعكس على استقرار وتطوير الخدمة".

وأشار متحدث الكهرباء إلى أن الوزراة لديها 361 ألف نقطة شحن لعدادات الكهرباء مسبقة الدفع منتشرة على مستوى الجمهورية.

وأكد أن هذه الشبكة الكثيفة تضمن استمرارية الخدمة، موضحًا: "لو حدثت أي مشكلة في نقطة شحن، سيوجد بديل مجاور لها مباشرة"، لافتًا في الوقت ذاته إلى وجود 500 مركز لخدمة العملاء.