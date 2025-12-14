مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

0 3
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

1 1
18:30

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

ألافيس

0 1
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

ميلان

2 2
13:30

ساسولو

الدوري الإيطالي

أودينيزي

1 0
16:00

نابولي

الدوري الإيطالي

جنوى

1 2
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

بولونيا

0 1
21:45

يوفنتوس

جميع المباريات

"الجميع يحب مو".. نجم ليفربول يدافع عن محمد صلاح بعد تصريحاته

كتب - محمد القرش

10:10 م 14/12/2025

كورتيس جونز لاعب ليفربول

خرج كورتيس جونز، لاعب ليفربول، ليدافع عن زميله محمد صلاح بعد تصريحاته الأخيرة، نافياً وجود أي توتر بين اللاعبين وزميلهم المصري.

وكان صلاح قد أثار جدلاً واسعاً عقب تعادل فريقه مع ليدز 3-3 الأسبوع الماضي، بتصريحات ألمح فيها إلى شعوره بـ"الإحباط" وتعرضه للتهميش من قبل الإدارة والمدرب، مما فتح باب التكهنات حول رحيله في يناير..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

وعقب الفوز على برايتون، قال جونز في تصريحات لشبكة "Viaplay": "كلنا نحب مو، أنا شخصياً أحبه، في أصعب أوقاتي مع النادي، كان دائماً من بين القلائل الذين وقفوا بجانبي، كنت أستطيع دائماً الحديث معه، والأمر نفسه يحدث الآن".

وعن تأثير تصريحات صلاح على استقرار الفريق، أوضح جونز: "صلاح رجل مستقل وله آراؤه الخاصة، لكنني لا أعتقد أبداً أن نيته كانت التأثير سلباً على الفريق؛ الأمر كان مجرد مشكلة شخصية تخصه".

واختتم: "لا أحب الحديث عن مشاكل الآخرين، هذا أمر يخص صلاح، لكن الشيء المهم الذي يجب أن يعلمه الجميع هو أن ما قاله لم يكن ضد الفريق، فاللاعبون والجماهير والجهاز الفني، جميعنا نحب صلاح، إنه رجل رائع".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كورتيس جونز ليفربول محمد صلاح

