أضرار النوم بالجوارب في الشتاء

النوم بالجوارب من العادات الشائعة خلال فصل الشتاء، ويجهل العديد من الأشخاص تأثير ذلك على الصحة.

لذا بحسب ما ذكره موقعي goodrx، وhealthline، إليك المخاطر المحتملة.

أضرار النوم مع ارتداء الجوارب

مشاكل في الدورة الدموية

تقلل الجوارب الضيقة جدًا من تدفق الدم إلى الساقين، ما ينتج عنه عدم الشعور بالراحة وذلك لأن الجوارب تضغط على الأعصاب، ويتسبب ذلك في الإصابة بالتنميل، وبالتالي يؤثر على جودة نومك.

وتصبح هذه العادة أكثر خطورة إذا كنت تعاني من حالات صحية تؤثر على الدورة الدموية، مثل مرض الشرايين المحيطية أو داء السكري، ارتداء جوارب ضيقة أثناء النوم يعيق تدفق الدم إلى الساقين والقدمين، ما يزيد من خطر حدوث مضاعفات، كآلام القدم، وبطء التئام الجروح، والالتهابات.

سخونة القدمين

يؤدي النوم بالجوارب إلى ارتفاع درجة حرارة القدمين وتعرقها، ما يتسبب في صعوبة النوم لذا، يعد اختيار جوارب مريحة وباردة حلاً بسيطاً.

زيادة الشعور بالقلق والتوتر

قبل الاستلقاء على السرير، احرص على فحص ملابسك من رأسك حتى قدمك، لأن ملابس النوم إذا كانت ضيقة أو تسبب الشعور بالحكة، قد تجعلك غير قادرًا على النوم بسهولة.

نمو البكتيريا أو الفطريات

تعد البيئة الرطبة والدافئة بيئة مناسبة لنمو البكتيريا والفطريات، لذا ارتداء الجوارب يزيد من تعرق القدمين، ما ينتج عنه رائحة كريهة للقدمين والإصابة بالتهابات جلدية، لهذا السبب، من المهم ارتداء جوارب نظيفة وجيدة التهوية قبل النوم، أو الاستغناء عنها وترك قدميك تتنفس طوال الليل.

نصائح لارتداء الجوارب أثناء النوم

ارتداء جوارب نظيفة كل ليلة، فهذا يساعد على منع روائح القدم والالتهابات.

اختر جوارب مريحة وفضفاضة،يفضل أن لا تضغط الجوارب على قدميك بشدة، كما أن الجوارب الفضفاضة ستكون أسهل في الخلع إذا شعرت بالحرارة أثناء الليل.

تجنب جوارب مصنوعة من الأقمشة الصناعية مثل البوليستر أو الرايون، حيث تتسبب في حبس الرطوبة داخل الجوارب ويزيد من مشكلات الصحية، أما الأقمشة الجيدة مثل القطن أو صوف تساعد قدميك على البقاء باردة وجافة.

تجنب ارتداء الجوارب الضاغطة، وذلك لأنها تضغط على القدمين، ما يتسبب في إلحاق الضرر بالأعصاب وعملية الدورة الدموية.

