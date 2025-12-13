"الخدمات البيطرية" تكشف حقيقة نفوق 500 رأس ماشية بالمنوفية

نفى الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الأنباء المتداولة حول نفوق 500 رأس ماشية بمحافظة المنوفية.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المحافظة سجلت حالتين فقط مصابتين بمرض الحمى القلاعية، وقال: "لا توجد أرقام كما يتم تداوله على بعض المنصات".

وأوضح الأقنص أن الدولة تتحمل مسؤولياتها في مجال الوقاية والتحصين، مشيرًا إلى أن التعويض المالي عن نفوق الماشية لا يتم إلا في حالة واحدة.

وأضاف: "لا توجد تعويضات للمزارعين أو الفلاحين في حال نفوق الماشية، باستثناء الحالات التي تكون مؤمَّنًا عليها".

وشدد رئيس الهيئة على أن التحصين هو خط الدفاع الأول، مؤكداً أن جميع الحيوانات المُحصَّنة لم تُصب بالمرض.

وأشار إلى أن المشكلة تكمن في الحيوانات التي امتنع أصحابها عن تحصينها، قائلاً: "التحصين سيكون إجباريًا خلال الفترة المقبلة، والتقاعس عنه هو السبب الرئيسي في انتشار المرض".

وأوضح الدكتور حامد الأقنص أن وزارة الزراعة رصدت ظهور عترة جديدة من المرض في بعض الدول المجاورة خلال شهر مايو الماضي، مشددًا على أنها تحركت فوراً بالتعاون مع المعاهد البحثية، حيث جرى تنفيذ تقص نشط واكتشاف بؤرة للمرض بين محافظتي البحيرة والإسكندرية.