الداخلية تكشف تفاصيل تعدي رجل وزوجته على مشرفة أتوبيس مدرسة بالعمرانية

كشفت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، تفاصيل ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية، بشأن واقعة تعدي والدين على مشرفة أتوبيس بإحدى المدارس الخاصة، بسبب خلافات على توبيخ ابنتهما داخل الباص.

وتبين أنه بتاريخ 8 الجارى، تبلغ لقسم شرطة العمرانية من مشرفة الأتوبيس (مقيمة بدائرة الزاوية الحمراء بالقاهرة) بأنها تعرضت للسب والضرب وإصابات وكدمات متفرقة على يد والد الطفلة وزوجته، أثناء المشاجرة.

وبسؤال المتهمين، اعترف كلاهما بحدوث الواقعة، مؤكدين أن سبب التعدي هو توبيخ المشرفة لابنتهما داخل الأتوبيس بدون مبرر.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة واستكمال الإجراءات القانونية حيال المتهمين.