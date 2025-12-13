إخماد حريق في مقهى بالسويس

السويس- حسام الدين أحمد:

سيطرت الحماية المدنية في السويس، على حريق في مقهى بحي عتاقة بالسويس، دون حدوث أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية في السويس، تلقت بلاغا من المواطنين بمدينة السلام 2، يفيد نشوب حريق في "كوفي شوب" وتصاعد ألسنة اللهب داخل المكان، وعلى الفور وجه مدير الحماية المدنية سيارتين إطفاء لموقع البلاغ.

وجرى التنسيق مع شركتي الكهرباء، والغاز الطبيعي لفصل المرافق عن المقهى، منعا لوقوع أي حوادث عارضة، أخمد رجال الحماية المدنية النيران وحاصروها قبل امتدادها لباقي الوحدات التجارية المجاورة بالمنطقة، كما جرت أعمال التبريد لضمان عدم تجدد النيران.

ويرجح من المعاينة المبدئية أن سبب الحريق حدوث تسريب غاز، والتهمت النيران بعض المقاعد والأثاث داخل المقهى، وشاشات عرض والباكية المخصصة لإعداد المشروبات والثلاجة.