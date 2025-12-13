لا يتوقع الكثيرون أن تكون بعض الأعراض التي تظهر في الذراع مرتبطة بصحة المرارة، لكن الحقيقة أن الجسم يعمل كشبكة مترابطة، وأي اضطراب في عضو ما ينعكس على منطقة أخرى.

وفيما يلي تفاصيل علاقة ألم الذراع بالمرارة، وفقًا لموقعي medicalnewstoday، وclevelandclinic.

أسباب امتداد ألم المرارة إلى منطقة الكتفين

عادة ما يشعر الأشخاص بألم المرارة في الجزء العلوي الأيمن من البطن، ولكن يمكن أن يمتد إلى الذراع والكتف، وذلك نتيجة ترابط المسارات العصبية المغذية لـ المرارة مع المرتبطة بالكتف والذراع والظهر، ويمكن أن يواجه الدماغ صعوبة في تفسير الإشارات المرتبطة بالألم الواردة من المرارة، ويفسره بأنه يأتي من الكتف والذراع.

كما أن هناك بعض الحالات التي تعاني من آلام قوية نتيجة الإصابة بالتهاب المرارة أو وجود حصوات، ما يجعل الألم ينتشر ويمتد بالتحديد إلى الكتف الأيمن.

أعراض مصاحبة لآلام الذراع تشير لخطر في المرارة

نادرًا ما يظهر ألم الذراع أو الكتف بمفرده، وعادةً ما يكون مصحوبًا بعلامات أخرى أكثر وضوحًا تشير إلى وجود مشكلة خطيرة في المرارة، والتي قد تشمل:

1- الشعور ألم مفاجئ وشديد في الجزء العلوي الأيمن أو منتصف البطن ويستمر لساعات.

2- المعاناة من الغثيان والقيء .

3- الإصابة بالحمى والقشعريرة، والتي تشير إلى وجود عدوى تصل إلى الإصابة بـ التهاب المرارة.

4- الإصابة باليرقان، وهو عبارة اصفرار الجلد وبياض العينين.

5- تحول لون البول إلى درجة غامقة، مع براز شاحب، ما يشير إلى خطر انسداد في القنوات الصفراوية.

اقرأ أيضا:

"مالوش علاقة بالنوبة القلبية".. أسباب غير شائعة لـ ألم الجانب الأيمن من الصدر

"تظهر على الوجه".. 5 علامات تدل على تلف الكلى

"عدو خفي".. حسام موافي يحذر مرضى دعامات القلب من هذه العادة (فيديو)

جمال شعبان يكشف 7 نصائح لتقوية المناعة ضد الفيروسات في الشتاء

مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الكرواسان