بسبب كسر ماسورة مياه.. تحويلات مرورية بطريق الواحات

تسبب كسر في ماسورة مياه بطريق الواحات أمام مساكن عثمان بأكتوبر، إلى تعطّل حركة السيارات وازدحام مروري كثيف.

تلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة بقيادة اللواء مصطفى إبراهيم، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، إخطارًا بالواقعة، فأمر بسرعة انتقال رجال المرور لمكان الكسر والتنسيق مع الجهات المعنية لشفط المياه وإعادة تسيير الحركة المرورية بعد عمل التحويلات المرورية اللازمة.

وبدأ اللواء عادل الشاذلي، وكيل مرور الجيزة لقطاع أكتوبر، والعقيد محمود عبد الوهاب، مدير إدارة مرور 6 أكتوبر، في تنظيم الحركة وتوجيه السائقين نحو طرق بديلة لتجنب الاختناقات.

ووجهت الأجهزة التحذير للمواطنين باستخدام مسارات بديلة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، بينما تستمر الجهات المعنية في إصلاح خط المياه وإعادة الطريق لطبيعته.

تم اتخاذ كافة الإجراءات المرورية اللازمة لضمان سلامة السائقين واستئناف الحركة بسلاسة بعد السيطرة على تدفق المياه.