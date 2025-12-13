أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن مقتل جنديين أمريكيين ومدني أمريكي آخر في كمين بسوريا.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور لها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أنه في يوم الـ13 من ديسمبر، قُتل اثنان من أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية بالإضافة إلى مدني أمريكي واحد وإصابة ثلاثة آخرين من أفراد الخدمة، نتيجة كمين نفذه مسلح منفرد من تنظيم داعش في سوريا، وقد جرى الاشتباك مع المسلح وقتله.

وأشارت إلى أنه من باب احترام عائلات الضحايا ووفقًا لسياسة وزارة الحرب، سيتم حجب هويات أفراد الخدمة العسكرية إلى حين مرور 24 ساعة بعد إخطار ذويهم رسميًا.

يذكر أن وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" قد نقلت عن مصدر أمني قوله بإن قوات الأمن السورية والقوات الأمريكية تعرّضت لإطلاق نار قرب مدينة تدمر أثناء تنفيذ جولة ميدانية مشتركة.

وأوضح المصدر أن الحادث أسفر عن إصابة عنصرين من قوات الأمن السورية وعدد من أفراد القوات الأمريكية، إضافة إلى مقتل مطلق النار في محيط المدينة، مشيرًا إلى أن مروحيات أمريكية تدخلت لنقل المصابين إلى قاعدة التنف.