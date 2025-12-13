مع تزايد معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم حول العالم، يتجه الخبراء إلى التأكيد على دور الغذاء كأحد أهم الأسلحة الفعالة للوقاية من هذا المرض الصامت والسيطرة عليه، واختيار الأطعمة الصحيحة يمكن أن يحدث فرقا حقيقيا في خفض الضغط وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

ووفقا لموقع health.mail.ru، فإن مجموعة من الأطعمة تبرز بوضوح لقدرتها على تحسين مرونة الشرايين وتنشيط الدورة الدموية وتقليل مستويات الضغط، ما يجعل إدراجها في النظام الغذائي خطوة ضرورية للحماية من مضاعفات ارتفاع الضغط.

أبرز الأطعمة التي تخفض ضغط الدم

1- الأسماك الدهنية

مثل السلمون والماكريل والسردين، وهي غنية بأحماض أوميجا-3 التي تخفف الالتهابات وتعزز مرونة الأوعية.

كما تعمل على خفض الدهون الثلاثية وتحسين صحة القلب، وينصح بتناول 2-3 حصص أسبوعيا.

2- الشوكولاتة الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة التي تتجاوز نسبة الكاكاو فيها 70% على فلافونويدات مضادة للأكسدة تساعد في تحسين تدفق الدم وخفض الضغط بشكل بسيط.

ويكفي تناول 20-30 غراما مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا.

3- الموز

يشتهر الموز باحتوائه على البوتاسيوم الذي يعادل تأثير الصوديوم في الجسم، وهو عنصر يلعب دورا أساسيا في تنظيم ضغط الدم، وينصح بتناول ثمرة أو اثنتين يوميا.

4- الثوم

يمتلك الثوم تأثيرا خافضا لضغط الدم بفضل مادة الأليسين، التي تساعد على إرخاء جدران الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

وتشير الدراسات إلى أن تناول الثوم الطازج بانتظام يمكن أن يخفض الضغط الانقباضي بمقدار 5-10 ملم زئبق، وينصح الأطباء بتناول فص إلى فصين يوميا.

5- الشمندر

يعد الشمندر من أغنى الأطعمة بالنترات الطبيعية التي تتحول داخل الجسم إلى أكسيد النيتريك، مما يساهم في توسع الأوعية الدموية.

بينما أظهرت الأبحاث أن كوبا من عصير الشمندر قادر على خفض الضغط خلال ساعات، ويفضل شرب 100-200 مل يوميا.

ويشدد الأطباء على أن دمج هذه الأطعمة ضمن نمط غذائي متوازن، إلى جانب تقليل الملح والسكر والدهون المتحولة، يمثل خطوة أساسية للسيطرة على الضغط.

كما تبقى ممارسة الرياضة بانتظام، وتحسين جودة النوم، والتحكم في التوتر عوامل مكملة لا غنى عنها للحفاظ على صحة القلب.

اقرأ أيضا:

"مالوش علاقة بالنوبة القلبية".. أسباب غير شائعة لـ ألم الجانب الأيمن من الصدر

"تظهر على الوجه".. 5 علامات تدل على تلف الكلى

"عدو خفي".. حسام موافي يحذر مرضى دعامات القلب من هذه العادة (فيديو)

جمال شعبان يكشف 7 نصائح لتقوية المناعة ضد الفيروسات في الشتاء

مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الكرواسان

