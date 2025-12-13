يتجاهل الكثيرون ارتفاع حرارة الجسم والشعور بالقشعريرة خلال ساعات الليل، معتبرين أنها مجرد إرهاق أو تغير في الطقس، ويجهلون مدى خطورتهم.

وبحسب موقع webmd فإن الأعراض الشائعة في الشتاء والتي تشير إلى الإصابة بأمراض خطيرة، شمل:

1- السرطانات:

الإصابة بالأورام الصلبة مثل سرطان البروستاتا والكلى، إضافة إلى بعض أورام المبايض والخصيتين، تُحفز الجسم على التعرق خلال الليل، خاصة عندما تكون في مراحل متقدمة، وينطبق الأمر ذاته على بعض سرطانات الغدة الدرقية والبنكرياس، فضلًا عن متلازمة الكارسينويد، وهي حالة نادرة تنشأ عن أورام في الجهاز الهضمي أو الرئتين وتسبب اضطرابًا في تنظيم حرارة الجسم، ما ينتج عنها ارتفاع في درجة حرارة الجسم ليلا ويصاحبها الشعور بقشعريرة.

2- فرط نشاط الغدة الدرقية

يعد فرط نشاط الغدة الدرقية كأحد الأسباب الشائعة لهذه الحالة، حيث يؤدي تسارع الأيض إلى ارتفاع حرارة الجسم، ويصاحبها الشعور بالقشعريرة والتعب المستمر، وزيادة في ضربات القلب، ورعشة في اليدين، وفقدان غير مبرر للوزن.

3- انقطاع التنفس أثناء النوم

يعتبر انقطاع التنفس أثناء النوم من العوامل التي تحفز التعرق ليلًا، إذ يتسبب توقف التنفس المتكرر في إطلاق استجابة فسيولوجية تشبه "القتال أو الهروب"، ما يجعل الجسم يبذل جهدًا أكبر لاستعادة تنفسه الطبيعي، وتُظهر الدراسات أن مستخدمي أجهزة تنظيم التنفس يعانون من التعرق الليلي بنفس معدل المصابين بانقطاع النفس النومي، ويصاحبها تغير في درجات حرارة الجسم بعض الأحيان.

4- انخفاض نسبة السكر في الدم

يبذل العديد من الأشخاص مجهود شاق ليلا، أو تناول الأطعمة قبل النوم، ما يتسبب في انخفاض خطير في مستويات السكر بالدم، ما يؤدي إلى تغير في درجة حرارة الجسم، مع الشعور بقشعريرة.

