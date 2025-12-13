الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت الشركة الوطنية للغاز الطبيعي "ناتجاس"، ملء الخزان الرئيسي للغاز بمحطة تخفيض الضغط والواقعة بعد مزلقان بهيج ببرج العرب، وذلك بدءاً من الساعة الثانية عشر غدًا.

ووفقاً لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، سيجري إضافة رائحة الغاز المعروفة، الأمر الذي يترتب عليه انبعاث رائحة غاز يشعر بها المناطق المحيطة.

سبب انتشار رائحة الغاز ببرج العرب

وتهيب الشركة بأهالي المناطق المجاورة عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة، موضحة أن إضافة رائحة الغاز المعروفة هو إجراء اعتيادي تقوم به الشركة ولا داعي للقلق نهائيا.

وأكدت أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة، منوهاً أنه يمكن الاتصال على رقم 19990 في حالة وجود أي استفسار.