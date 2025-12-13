عبلة كامل: "معنديش صفحة على الفيسبوك ومش هيبقى عندي لحد ما أقابل وجه كريم"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو من كواليس حفل زفاف فريدة ابنة النجم محمد هنيدي، الذي أقيم مساء أمس الجمعة بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بحضور الأهل والأصدقاء، وعدد كبير من نجوم الوسط الفني.

ظهرت فريدة في الفيديو وهي في وصلة رقص مع والدتها، "عبير" التي ظهرت والسعادة تغمرها بدخول ابنتها عش الزوجية.

وشهد حفل الزفاف حضور كل من، الفنان علاء مرسي، الفنانة مي سليم، الفنان أحمد رزق، الفنان محمود عبد المغني، الفنان حسام داغر، الفنان أحمد ادم، المخرج مجدي الهواري، الفنان عماد زيادة، المنتج جمال العدل، الفنان محمد ثروت، الفنانة نيرمين الفقي، الفنان صبري فواز، الفنان خالد زكي وقاموا بتهنئة هنيدي والتقطوا معه العديد من الصور التذكارية.

آخر أعمال محمد هنيدي الفنية

كانت آخر مشاركات محمد هنيدي في الدراما التلفزيونية بمسلسل "شهادة معاملة أطفال" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول تعرض المحامي اللامع (عبدالستار الكف) لحادث سيارة مأساوي، ويدخل على إثره في غيبوبة تستمر لمدة 20 عامًا، وعندما يفيق من غيبوبته يجد نفسه أمام أشياء ومفاهيم غريبة لم يشهدها من قبل، ويتوجب عليه مواكبة العصر والتطورات التي حدثت، كما يواجه صراعات جديدة وأعداء جدد وآخرين من الماضي.

وعلى الجانب الآخر كانت آخر مشاركاته على شاشة السينما بفيلم "مرعي البريمو" عام 2023.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، تدور أحداث الفيلم حول (مرعي البريمو) الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

اقرأ أيضا:

دارين حداد تنشر فيديو جديد من حفل زفافها.. والنجوم يهنئونها

فيديو النظرة الأولى لـ هنيدي وابنته يثير إعجاب الجمهور