مقتل 6 من قوات حفظ السلام في غارة بطائرة مسيرة بالسودان

كتب : مصراوي

11:32 م 13/12/2025

قوات حفظ السلام

(أ ب )

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن مقتل ستة من قوات حفظ السلام في غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت منشأة تابعة للأمم المتحدة في السودان.

وقال جوتيريش في بيان إن الغارة أصابت قاعدة اللوجستيات التابعة لقوة حفظ السلام الأممية في مدينة كادوقلي،بإقليم كردفان بوسط البلاد.

وأصيب ثمانية آخرون من أفراد قوات حفظ السلام في الغارة . وجميع الضحايا يحملون الجنسية البنجلاديشية، وهم يخدمون في قوة الأمن المؤقتة الأممية لأبيي (يونيسفا).

وقال جوتيريش: "قد تشكل الهجمات التي تستهدف أفراد قوات حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة جرائم حرب بموجب القانون الدولي"، داعيًا إلى محاسبة المسؤولين عن الهجوم "غير المبرر".

وألقى الجيش السوداني باللوم في الهجوم على قوات الدعم السريع، وهي مجموعة شبه عسكرية سيئة السمعة تقاتل الجيش للسيطرة على البلاد لأكثر من عامين، وقال الجيش في بيان إن الهجوم "يكشف بوضوح النهج التخريبي للميليشية المتمردة ومن يقف وراءها".

الأمم المتحدة السودان قوات حفظ السلام أنطونيو جوتيريش

