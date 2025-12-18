كشفت دراسة طولية حديثة صادرة عن جامعة كوليدج لندن ونُشرت في مجلة "لانسيت للطب النفسي"، عن وجود مؤشرات نفسية دقيقة تسبق ظهور أعراض الخرف التقليدية (مثل فقدان الذاكرة) بنحو عقدين من الزمن، نقلا عن صحيفة ديلي ميل البريطانية.

تفاصيل البحث والمنهجية

شملت الدراسة تحليل السجلات الصحية لـ 5811 بالغاً تتراوح أعمارهم بين 45 و69 عاماً. وعلى مدار 23 عاماً من المتابعة المستمرة، رصد الباحثون إصابة 586 شخصاً بالخرف، مما أتاح لهم الربط بين الحالة النفسية المبكرة والتدهور المعرفي اللاحق.

المؤشرات التحذيرية الستة وتأثيرها

أكدت النتائج أن خطر الإصابة بالخرف يرتفع بشكل ملحوظ عند ظهور خمسة أعراض أو أكثر من ست علامات نفسية محددة، وقد جاءت نسب زيادة المخاطر المرتبطة بكل عرض كالتالي:

فقدان الثقة بالنفس: تصدر القائمة كأقوى مؤشر بزيادة خطر بلغت 51%.

تراجع القدرة على مواجهة المشكلات: ارتبط بزيادة قدرها 49%.

انعدام الدفء والمودة تجاه الآخرين: سجل زيادة بنسبة 44%.

تفاقم القلق والتوتر: أدى إلى ارتفاع الخطر بنسبة 34%.

عدم الرضا عن أداء المهام اليومية: ساهم في زيادة النسبة بـ 33%.

صعوبة التركيز: سجلت زيادة في احتمالية الإصابة بنسبة 29%.

الأهمية السريرية للنتائج

أوضح الدكتور فيليب فرانك، الباحث الرئيسي في الدراسة، أن هذا الاكتشاف يغير النظرة التقليدية للعلاقة بين الصحة النفسية والدماغ؛ حيث يشير إلى أن "أنماطاً معينة" من الاكتئاب وليس الاكتئاب العام هي التي تعمل كإنذار مبكر.

من جانبه، أشار الدكتور ريتشارد أوكلي من جمعية ألزهايمر إلى أن فهم هذه الروابط المعقدة يفتح آفاقاً جديدة للوقاية، مما يمنح الأطباء فرصة للتدخل ودعم الأشخاص الأكثر عرضة للخطر قبل سنوات طويلة من تضرر الذاكرة.

