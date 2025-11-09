احذر.. تناول هذا النوع من الخبز يزيد خطر الوفاة لمرضى سرطان القولون

احذر.. تناول هذا النوع من الخبز يزيد خطر الوفاة لم

أظهرت دراسة حديثة أن استهلاك الخبز الأبيض قد يزيد من خطر الوفاة بنسبة 87% لدى مرضى سرطان القولون في المرحلة الثالثة، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية

وشملت الدراسة أكثر من 1600 مريض، تم متابعة تأثير النظام الغذائي على فرص بقائهم على قيد الحياة بعد تشخيصهم وعلاجهم.

وفقا للباحثين، تبين أن المرضى الذين تناولوا الخبز الأبيض، إلى جانب الأطعمة الأخرى التي تساهم في حدوث الالتهابات مثل البطاطس المقلية، الهوت دوج، والمشروبات الغازية، كانوا أكثر عرضة للوفاة مقارنةً بمن تجنبوا هذه الأطعمة.

وأضاف الباحثون أن النشاط البدني له دور كبير في تحسين فرص النجاة، إذ أظهرت الدراسة أن المرضى الذين حافظوا على مستويات أعلى من النشاط البدني حققوا نتائج أفضل في البقاء على قيد الحياة مقارنةً بمن كانوا قليلين النشاط.

الدكتورة سارة تشار، الزميلة السريرية في أمراض الدم والأورام بمعهد "دانا فاربر" للسرطان في بوسطن، صرحت: "من الأسئلة الشائعة بين مرضى السرطان هو ما يمكنهم فعله بعد العلاج للحد من خطر عودة المرض وتحسين فرص بقائهم على قيد الحياة".

وأضافت أن نتائج هذه الدراسة تضاف إلى الأدلة المتزايدة حول أهمية النظام الغذائي والنشاط البدني لمرضى سرطان القولون والمستقيم.

يذكر أن سرطان القولون والمستقيم يعد من أكثر أنواع السرطان شيوعاً في العالم، إذ يصيب نحو 1.93 مليون شخص سنويا.