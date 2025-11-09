تسبب الانتفاخ وعسر الهضم.. 5 أطعمة احذر دمجها مع البيض

بالرغم من أن البيض مصدر غذائي ممتاز، إلا أن جمعه مع بعض الأطعمة قد يسبب اضطرابات هضمية.

وكشف موقع "تايمز أوف إنديا"، الأطعمة التي لا يجب تناولها مع البيض.

حليب الصويا

جمعه مع البيض يمكن أن يكون غير فعال غذائيا، وذلك لأن البيض يوفر كمية كبيرة من البروتين، وإضافة الصويا تزيد من تركيز البروتين في الجهاز الهضمي، مما قد يعيق كفاءة الامتصاص ويحد من الاستفادة الشاملة من البروتين في كلا المكونين.

الشاي

مركبات البوليفينول في الشاي تتعارض مع امتصاص البروتين، لذا فإن هذا الدمج يقلل من امتصاص البروتين بنسبة 17% ويفاقم هذا المزيج من مشكلات الجهاز الهضمي كالانتفاخ والإمساك.

السكر

يجب الامتناع عن خلط السكر مع البيض؛ فسرعة استقلاب السكر تتسبب في تفاعل كيميائي مدمر مع الأحماض الأمينية الغنية في البيض.

وهذا الدمج لا يهدد هضم البروتين فحسب، بل يمكن أن يؤدي أيضا إلى ارتفاعات مفاجئة في سكر الدم، ويسهم في تطوير مقاومة الأنسولين على المدى الطويل.

الموز

يجد الجهاز الهضمي صعوبة في معالجة مزيج البيض والموز؛ فهما طعامان كثيفان يتطلبان وقتا طويلا للتحلل، مما يسبب بطء في الهضم وشعورا بالامتلاء والانتفاخ.

ولتحقيق نظام غذائي متوازن، يفضل فصل تناولهما، والتركيز على الترطيب ودمج الألياف لتعزيز كفاءة عملية الهضم.

اللحوم

ينصح بعدم الإفراط في جمع البيض واللحوم معا؛ فالتركيز العالي من البروتين والدهون في هذا المزيج يضع حملا ثقيلا على الجهاز الهضمي. وهذه الحمولة يمكن أن تسبب إجهاد هضمي وينتج عنها الشعور بـ الخمول والإعياء بعد الانتهاء من تناول الطعام.

