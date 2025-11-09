5 مشروبات تزيل السموم من الكلى وتحارب الالتهابات

يساعد تناول المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة في تنقية الجسم من السموم والحد من الالتهابات ومنع تكون حصوات الكلى.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم أبرز المشروبات التي تزيل السموم من الكلى، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

عصير الكرفس

الكرفس مدر طبيعي للبول وغني بمضادات الأكسدة، ما يعزز إزالة السموم من الكلى، ونتيجة لذلك، يمكن أن يساعد شرب عصير الكرفس الطازج في تقليل التهاب الكلى ومنع تكوّن الحصوات.

شاي الزنجبيل والنعناع

مزيج مثالي يعزز الهضم ويدعم صحة المسالك البولية، حيث يساعد الزنجبيل بمركباته (كالجينجيرول) على تقليل الالتهابات، كما أن النعناع له تأثير مهدئ يخفف من تهيج المسالك البولية.

عصير الخيار

يحتوي على مركبات الفلافونويد، التي يمكن أن تثبط الإنزيمات المسؤولة عن إنتاج حمض اليوريك، مما يقلل من خطر الإصابة بالنقرس وحصوات الكلى.

عصير البطيخ

بفضل محتواه المائي العالي وانخفاض نسبة البيورينات، يسهم البطيخ بفعالية في ترطيب الجسم ودعم الكلى في التخلص من حمض اليوريك.

كما أن مضادات الأكسدة القوية فيه، مثل الليكوبين وفيتامين سي تقلل الالتهاب وتعزز التوازن الأيضي، مما يجعله مفيدا بشكل خاص للوقاية من النقرس وتحسين صحة الكلى.

الكركديه

يتمتع بخصائص مدرة للبول خفيفة تدعم الكلى في إخراج السموم والتخلص من السوائل الفائضة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن احتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامين سي يقوي الجهاز المناعي ويحمي الخلايا من الإجهاد التأكسدي.

