دراسة: دهون البطن للنساء مؤشر خطر للإصابة بالخرف

يشكل تراكم الدهون في منطقة الخصر والبطن تحديا شائعا للعديد من النساء، خاصة خلال فترة انتقال ما حول انقطاع الطمث وفي مرحلة ما بعده.

وقد تكون الدهون المتراكمة حول الخصر خلال فترة انقطاع الطمث مؤشرا على ارتفاع خطر التعرض لـ ضعف الإدراك في المستقبل.

ويرتبط تراكم هذه الدهون بانخفاض مستويات هرمون الإستروجين، وضعف استجابة الجسم للأنسولين، وزيادة الالتهابات، ما يؤثر سلبا على الذاكرة والوظائف التنفيذية للدماغ.

وتعتبر الدهون الحشوية أكثر خطورة من أنواع الدهون الأخرى، إذ تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بـ أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم، بل وتصل خطورتها إلى الخرف، بما في ذلك مرض ألزهايمر، وفقا لموقع "Naukatv".

وشملت الدراسة أكثر من 700 امرأة تتراوح أعمارهن بين 42 و58 عاما، في مرحلة مبكرة من انقطاع الطمث (أقل من 36 شهرا منذ آخر دورة شهرية).

وقيمت سمنة المنطقة الوسطى باستخدام نسبة محيط الخصر إلى الورك، وتقسيم النساء إلى ثلاث مجموعات: مجموعة تتلقى الإستروجين عن طريق الفم، ومجموعة تستخدم الإستراديول عبر الجلد، ومجموعة تتلقى دواء وهميا.

وأظهرت النتائج أن النساء اللواتي سجلن نسبا أعلى لمحيط الخصر إلى الورك قدمن أداء أسوأ في اختبارات الإدراك، خاصة فيما يتعلق بـ الانتباه البصري ولم ولم يلاحظ الباحثون فرق كبير بين العلاج الهرموني والعلاج الوهمي في الحفاظ على القدرات الإدراكية.

وشدد الباحثون على أهمية التركيز على الوقاية من التراجع الإدراكي في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث المبكر، حتى لدى النساء اللواتي لديهن مخاطر منخفضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

