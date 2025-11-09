متى تكون رائحة الفم الكريهة علامة على مرض خطير؟

كتبت- شيماء مرسي

رائحة الفم الصباحية ظاهرة طبيعية شائعة، لكن لا يجب إهمالها لأنها قد تكون عرض لمشكلات صحية أساسية.

وأوضح طبيب الأسنان الدكتور محمد علي أن رائحة الفم الكريهة إذا كانت قوية بشكل غير معتاد أو استمرت لفترة طويلة، فقد تكون مؤشرا على وجود مشكلة صحية كامنة، وفقا لـ "سوري لايف".

وتابع: "السبب الرئيسي يرجع إلى انخفاض تدفق اللعاب أثناء النوم، واللعاب ليس مجرد مرطب، ولكنه يعد خط دفاع طبيعي يحتوي على بروتينات مضادة للميكروبات التي تخفف الحموضة وتكافح البكتيريا وتزيل بقايا الطعام.

وعندما تضعف هذه الحماية الطبيعية ليلاً، تتراكم البكتيريا وتتكاثر مسببة الرائحة

وتعد أمراض اللثة من أكثر الأسباب شيوعاً وأهميةً لاستمرار رائحة الفم الكريهة الصباحية.

كما ترتبط البكتيريا المرتبطة بغازات الكبريت الذي ينتج داخل الفم أثناء النوم، نتيجة بقايا الطعام بالتهاب وتلف أنسجة دواعم الأسنان.

ولأنّ أمراض اللثة المبكرة قد تتطور مع ظهور أعراض قليلة واضحة، فقد تكون رائحة الفم الكريهة المُستمرة علامة تحذير مُبكرة.

جفاف الفم

جفاف الفم المزمن هو عامل مساهم رئيسي في تفاقم رائحة الفم الكريهة الصباحية، لذا يجب الانتباه إليه.

ويتجاوز دور اللعاب مجرد الترطيب؛ فهو يمثل خط دفاع حاسم يوفر عوامل حماية تحد من تكاثر البكتيريا الضارة ويعمل على موازنة حموضة الفم.

وتقلل العديد من الأدوية الشائعة من تدفق اللعاب، ومن أمثلتها أدوية علاج ضغط الدم، ومضادات الاكتئاب، ومضادات الهيستامين.

ومع انخفاض الحماية، تزدهر البكتيريا، وتتراكم مركبات الكبريت، وقد تستمر الرائحة الكريهة حتى بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة.

التهابات الجيوب الأنفية والحلق

قد تحدث رائحة الفم الكريهة المستمرة بسبب عدوى في المجاري الهوائية العليا.

وقد يُغطي التنقيط الأنفي الخلفي الناتج عن التهاب الجيوب الأنفية الجزء الخلفي من الحلق واللسان بالمخاط، الذي تُحوّله البكتيريا إلى غازات كريهة الرائحة.

كما قد يسبب التهاب اللوزتين المستمر تأثيراً مشابهاً، خاصةً عند وجود حصوات في اللوزتين، مما قد يُفاقم المشكلة.

يمكن لهذه الرواسب المتكلسة أن تُطلق مركبات كبريتية مُركّزة قد لا يزيلها غسول الفم تمامًا، لأن مصدرها يقع في عمق الحلق.

ارتجاع المريء

ارتجاع المريء هو سبب آخر مُحتمل. في الليل، يمكن أن ينتقل حمض المعدة والطعام المُهضوم جزئيًا إلى المريء، وأحيانًا إلى الفم.

أمراض الجهاز الهضمي

في بعض الأحيان، قد تُشير رائحة الفم الكريهة الصباحية إلى وجود مرض كامن، مثل السكري، أو أمراض الكلى والكبد.

طرق الوقاية

نظف الأسنان واللسان بالفرشاة والخيط.

الحفاظ على رطوبة الجسم.

استخدم غسول الفم المضاد للميكروبات والخالي من الكحول.

انتبه لنظامك الغذائي، وخاصة الثوم والبصل.

تجنب الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل.

استشر طبيب الأسنان أو الطبيب إذا استمرت رائحة الفم الكريهة في الصباح.

