كيف يحمي المشي دماغك من الزهايمر؟.. دراسة تكشف

وجدت دراسة جديدة أجراها باحثون من مستشفى بريجهام العام في بوسطن أن كبار السن قد يمكنهم تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر أو إبطاء تطوره من خلال ممارسة المشي لـ 3000 خطوة يوميا فقط.

وأكد الباحثون أن هذه المزايا الوقائية لم تقتصر على الأصحاء، بل شملت كذلك كبار السن الذين أظهرت فحوصاتهم ارتفاع في مستويات "أميلويد بيتا" في الدماغ، وهو ما يعتبر مؤشرا قويا على تزايد خطر الإصابة بالزهايمر، وفقا لـ "مديكال نيوز توداي".

وبالرغم من الفوائد المثالية للوصول إلى 10,000 خطوة يومياً، يواجه كبار السن أحيانا صعوبة بالغة في الحفاظ على مستوى نشاطهم كما كانوا في مراحل عمرية سابقة، مما يجعل تحقيق هذا الهدف تحدياً حقيقياً للكثيرين منهم.

ووجد الباحثون أن كبار السن قد يتمكنون من تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر أو إبطاء تطوره عبر المشي 3000 خطوة يوميًا فقط.

وبل والأهم، أن هذه الزيادة البسيطة في المشي كانت كافية لـ إبطاء تراجع الذاكرة والتدهور المعرفي لدى المشاركين بفترة تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات.

وحلل الباحثون بيانات طبية لما يقرب من 300 مشارك في دراسة هارفارد للشيخوخة الدماغية، تراوحت أعمارهم بين 50 و90 عاماً، ولم يعانوا من أي عجز معرفي قبل بدء الدراسة.

كما خضعوا لفحوصات التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني لقياس كمية لويحات أميلويد بيتا في أدمغتهم.

وتمت متابعة المشاركين بمتوسط 9 سنوات، من خلال تقييمات إدراكية وفحوصات تصوير الدماغ.

وبشكل عام، اكتشف العلماء أن الذين ساروا من 3 آلاف إلى 5 آلاف خطوة يومياً أخّروا التدهور المعرفي بمعدل 3 سنوات، وأن الذين ساروا من 5 آلاف إلى 7500 خطوة يومياً أبطأوا التدهور المعرفي بمعدل 7 سنوات.

