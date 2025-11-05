دراسة: الأسبرين قد يحمي مرضى السكري من مشكلات القلب

كشفت دراسة ستعرض في الجلسات العلمية لجمعية القلب الأمريكية لعام 2025 يوم الجمعة المقبل، أن المصابين بالسكري من النوع 2 والذين لديهم خطر مرتفع للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتناولوا جرعة منخفضة من الأسبرين كانوا أقل عرضة للإصابة بأزمة قلبية خطيرة، بما في ذلك النوبات القلبية أو السكتات الدماغية أو الوفاة.

وشملت الدراسة سجلات صحية لأكثر من 11 ألف مريض بالسكري من النوع 2، ممن لديهم درجة خطر متوسطة أو عالية، وفق مقياس خطر الإصابة بأمراض القلب.

وفوجئ فريق البحث من جامعة بيتسبرج بحجم الوقاية الكبير الذي وفرته الجرعة المنخفضة من الأسبرين لمرضى السكري من النوبة القلبية، على الرغم من أن الدراسات الحديثة لم تثبت فائدة الأسبرين في الوقاية الأولية لدى أشخاص لا يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وبحسب "مديكال إكسبريس"، خلص التحليل إلى ما يلي:

كان البالغون المصابون بالسكري من النوع 2، والذين تناولوا جرعة منخفضة من الأسبرين، أقل عرضة للإصابة بنوبة قلبية (42.4%) مقارنة بمن لم يتناولوا جرعة منخفضة من الأسبرين (61.2%).

كان خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لمرضى السكري الذين تناولوا جرعة منخفضة من الأسبرين أقل أيضاً (14.5%)، مقابل 24.8% لدى من لم يتناولوا الأسبرين.

انخفض خطر الوفاة لأي سبب خلال 10 سنوات (33% في مجموعة الأسبرين مقابل 50.7% في مجموعة عدم تناول الأسبرين).

ارتبط أي استخدام منخفض لجرعات الأسبرين بين المشاركين بانخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، مع ملاحظة أكبر فائدة بين من تناولوا جرعات منخفضة من الأسبرين بشكل متكرر.